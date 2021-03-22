|
Воспользовавшись отзывчивостью школьника, мужчина похитил у него мобильный телефон
22.03.2021 12:37 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTВ Минске школьник возвращался домой после занятий. К нему обратился прохожий и попросил мобильный телефон под предлогом срочного звонка. 11-летний мальчик не отказал в помощи, однако мужчина отобрал гаджет. Благо рядом оказался очевидец, который и сообщил о случившемся на линию 102.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске школьник возвращался домой после занятий. К нему обратился прохожий и попросил мобильный телефон под предлогом срочного звонка. 11-летний мальчик не...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)