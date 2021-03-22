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Сотрудники наркоконтроля задержали 8 человек за сбыт запрещенных веществ

22.03.2021 12:37 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Поработали всего месяц. Сотрудники наркоконтроля задержали 8 человек за сбыт запрещенных веществ. В первом случае оперативники с разницей в несколько часов задержали пятерых парней возрастом 17-18 лет. Молодые люди успели потрудиться на наркомаркет меньше месяца, тем самым еще раз подтвердив факт, что все мелкие закладчики успевают поработать не более 3 месяцев.

Как признались задержанные, в погоне за быстрыми деньгами они согласились на предложение в мессенджере  раскладывать закладки с наркотиком

Преимущественно ребята работали в паре: один контролировал обстановку, другой прятал запрещенные вещества. В общей сложности правоохранители изъяли у молодых людей порядка 130 граммов параметилэфедрона. По аналогичной схеме работали и двое приятелей из Минска и Смолевичского района 25 и 29 лет. 

 
Теги: Минск
 
 
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Поработали всего месяц. Сотрудники наркоконтроля задержали 8 человек за сбыт запрещенных веществ. В первом случае оперативники с разницей в несколько часов...
 
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