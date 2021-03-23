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ГАИ опубликовала видео преследования нетрезвого водителя каршерингового авто

23.03.2021 12:43 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Закончилась пьяная поездка аварией… Экипаж дорожной милиции заметил арендованную  машину на улице Кижеватова в Минске. Шофера попросили остановиться, но он лишь ускорился. В итоге нарушитель влетел в дорожный знак, а после протаранил дерево. Мужчина не пострадал, но в момент ДТП был пьян - 2 промилле алкоголя. В ГАИ напоминают, что с 1 марта вступило в силу ужесточение наказания в отношении нетрезвых водителей. Свыше 0,8 промилле алкоголя карается штрафом в 200 базовых с лишением права управления сроком на 5 лет.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Закончилась пьяная поездка аварией… Экипаж дорожной милиции заметил арендованную  машину на улице Кижеватова в Минске. Шофера попросили остановиться, но он лишь...
 
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