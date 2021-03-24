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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 61-летняя минчанка не признавалась в краже сумочки До последнего 61-летняя минчанка не признавалась в краже сумочки. Женщина была задержана спустя два часа после хищения. В милицию обратилась посетительница...

До последнего 61-летняя минчанка не признавалась в краже сумочки. Женщина была задержана спустя два часа после хищения. В милицию обратилась посетительница магазина, рассказав, что потеряла аксессуар, когда рассчитывалась кассе. Оперативники просмотрели камеры наблюдения, нашли момент кражи и по приметам задержали подозреваемую на улице Филатова. За кражу возбуждено уголовное дело.