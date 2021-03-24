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61-летняя минчанка не признавалась в краже сумочки

24.03.2021 14:39 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

До последнего 61-летняя минчанка не признавалась в краже сумочки. Женщина была задержана спустя два часа после хищения. В милицию обратилась посетительница магазина, рассказав, что потеряла аксессуар, когда рассчитывалась кассе. Оперативники просмотрели камеры наблюдения, нашли момент кражи и по приметам задержали подозреваемую на улице Филатова. За кражу возбуждено уголовное дело. 

Анастасия Марченко, официальный представитель Департамента охраны МВД Беларуси: "Разбирательство продолжилось в РУВД. К слову, в похищенной ей сумке находилось более 700 белорусских рублей, личные вещи и мобильный телефон. На момент задержания часть денежных средств подозреваемая успела  потратить". 

 
 
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До последнего 61-летняя минчанка не признавалась в краже сумочки. Женщина была задержана спустя два часа после хищения. В милицию обратилась посетительница...
 
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