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61-летняя минчанка не признавалась в краже сумочки
24.03.2021 14:39 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTДо последнего 61-летняя минчанка не признавалась в краже сумочки. Женщина была задержана спустя два часа после хищения. В милицию обратилась посетительница магазина, рассказав, что потеряла аксессуар, когда рассчитывалась кассе. Оперативники просмотрели камеры наблюдения, нашли момент кражи и по приметам задержали подозреваемую на улице Филатова. За кражу возбуждено уголовное дело.
Анастасия Марченко, официальный представитель Департамента охраны МВД Беларуси: "Разбирательство продолжилось в РУВД. К слову, в похищенной ей сумке находилось более 700 белорусских рублей, личные вещи и мобильный телефон. На момент задержания часть денежных средств подозреваемая успела потратить".
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До последнего 61-летняя минчанка не признавалась в краже сумочки. Женщина была задержана спустя два часа после хищения. В милицию обратилась посетительница...
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