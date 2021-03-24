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В Минске задержаны двое распространителей наркотиков
24.03.2021 14:39 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTПервоначально бойцы наркоконтроля вышли на след 18-летнего студента. Первокурсник признался, что около месяца работал на наркошоп. В свободное от учебы время он покупал партию Альфа-ПВП, фасовал на мелкие дозы и распространял на территории столицы. При себе у задержанного нашли 3 десятка свертков с психотропом общим весом 55 граммов. По схожей схеме работала и 33-летняя минчанка. При себе у женщины был обнаружен мефидрон.
Александр Сазонов, начальник УНиПТЛ ГУВД Минска: "Со слов минчанки, на наркомаркет она работала 3 месяца. Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Материалы проверки переданы в Центральный и Октябрьский (г.Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям задержанных дана правовая оценка".
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Первоначально бойцы наркоконтроля вышли на след 18-летнего студента. Первокурсник признался, что около месяца работал на наркошоп. В свободное от учебы время он...
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