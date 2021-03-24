Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске задержаны двое распространителей наркотиков Первоначально бойцы наркоконтроля вышли на след 18-летнего студента. Первокурсник признался, что около месяца работал на наркошоп. В свободное от учебы время он...

Первоначально бойцы наркоконтроля вышли на след 18-летнего студента. Первокурсник признался, что около месяца работал на наркошоп. В свободное от учебы время он покупал партию Альфа-ПВП, фасовал на мелкие дозы и распространял на территории столицы. При себе у задержанного нашли 3 десятка свертков с психотропом общим весом 55 граммов. По схожей схеме работала и 33-летняя минчанка. При себе у женщины был обнаружен мефидрон.