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В Минске 12-летний мальчик попал под колеса авто
29.03.2021 12:37 — Новости регионов | БT
Источник материала: БT12-летний мальчик перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и попал под колеса авто. Авария произошла в субботу на перекрестке Червякова - Орловской в Минске. Водитель "Мерседеса" задел школьника. Судя по видео, мальчишка бежал на красный, после удара он поднялся и побежал дальше, но шофер догнал ребенка. Его отвезли в больницу для осмотра, по счастливой случайности у мальчика ушибы.
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12-летний мальчик перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и попал под колеса авто. Авария произошла в субботу на перекрестке Червякова - Орловской...
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