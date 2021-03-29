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Белоруска забыла задекларировать 150 тыс. евро
29.03.2021 16:41 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTПрилетела из Австрии и забыла задекларировать 150 тыс. евро. Сумма превышает допустимую почти в 18 раз. Минские таможенники в багаже и ручной клади, а также в личных вещах пассажира рейса "Вена - Минск" обнаружили большую сумму денег. 65-летняя белоруска выбрала "зеленый" коридор. Сотрудники таможни обратили внимание на тревожность женщины при стандартном опросе, после чего предложили ей все же проследовать по "красному" коридору. В итоге более 10 тыс. евро - в сумке, в карманах жилета - два конверта по 20 тыс. и еще один со свертками и в общей сложности 38 тыс. евро. В самодельном красном поясе с семью отсеками нашлось еще 73 тысячи. Преимущественно все в купюрах по 200 и 500 евро. По данному факту проходит проверка в рамках статьи "Контрабанда денег в крупном размере".
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Прилетела из Австрии и забыла задекларировать 150 тыс. евро. Сумма превышает допустимую почти в 18 раз. Минские таможенники в багаже и ручной клади, а также в личных...
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