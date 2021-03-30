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В Минске неизвестный разбил стекло входной двери здания Минтруда и соцзащиты
30.03.2021 10:35 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTЧерез минуту подозреваемый уже был задержан. Дело в том, что на объекте находился пост охраны, что позволило оперативно среагировать правоохранителям. Как выяснилось, 30-летний житель Орши умышленно кинул камень в стеклянную дверь.
Елены Гоман, старший инспектор по особым поручениям Департамента охраны МВД Беларуси: "Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за уклонение от службы в армии, а также к административной - за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за хулиганство".
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Через минуту подозреваемый уже был задержан. Дело в том, что на объекте находился пост охраны, что позволило оперативно среагировать правоохранителям. Как...
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