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В Минске неизвестный разбил стекло входной двери здания Минтруда и соцзащиты

30.03.2021 10:35 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Через минуту подозреваемый уже был задержан. Дело в том, что на объекте находился пост охраны, что позволило оперативно среагировать правоохранителям. Как выяснилось, 30-летний житель Орши умышленно кинул камень в стеклянную дверь. 

Елены Гоман, старший инспектор по особым поручениям Департамента охраны МВД  Беларуси: "Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за уклонение от службы в армии, а также к административной - за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за хулиганство".

 
 
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Через минуту подозреваемый уже был задержан. Дело в том, что на объекте находился пост охраны, что позволило оперативно среагировать правоохранителям. Как...
 
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