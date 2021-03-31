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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бывшие работники похитили у работодателя автотехнику на 50 тысяч рублей Бывшие работники похитили у работодателя автотехнику почти на 50 тысяч рублей и вывезли на эвакуаторе в Борисов. В милицию обратилась администрация компании по...

Бывшие работники похитили у работодателя автотехнику почти на 50 тысяч рублей и вывезли на эвакуаторе в Борисов. В милицию обратилась администрация компании по ремонту специальной крупногабаритной техники. При неизвестных обстоятельствах у них украли погрузчик Toyota и двигатель Deutz. Сыщики отработали материал и установили, кто причастен к преступлению.Сейчас материалами проверки занимается следствие. А в отношении жителей столицы возбуждено уголовное дело.