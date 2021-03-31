ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бывшие работники похитили у работодателя автотехнику на 50 тысяч рублей

31.03.2021 20:45 — Новости регионов | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Бывшие работники похитили у работодателя автотехнику почти на 50 тысяч рублей и вывезли на эвакуаторе в Борисов. В милицию обратилась администрация компании по ремонту специальной крупногабаритной техники. При неизвестных обстоятельствах у них украли погрузчик Toyota и двигатель Deutz. Сыщики отработали материал и установили, кто причастен к преступлению. 

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативниками было установлено, что к совершению данного преступления причастны нигде не работающие 43-летний и 45-летний жители столицы. Выяснилось, что мужчины ранее работали на данном предприятии и один из них не сдал ключи от гаража, где находилась автотехника. Воспользовавшись ключами, приятели ночью проникли в помещение, завели погрузчик, загрузили двигатель и покинули территорию предприятия. Похищенную автотехнику вывезли на эвакуаторе и реализовали в Борисове за 2000 долларов США. Вырученные денежные средства потратили на личные нужды. Известно, что один из задержанных ранее был судим за имущественные преступления".

Сейчас материалами проверки занимается следствие. А в отношении жителей столицы возбуждено уголовное дело. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшие работники похитили у работодателя автотехнику почти на 50 тысяч рублей и вывезли на эвакуаторе в Борисов. В милицию обратилась администрация компании по...
 
Новости дня
Новости регионов
 
В Минске неизвестный разбил стекло входной двери здания Минтруда и соцзащиты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by