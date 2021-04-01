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У наркосбытчика оперативники изъяли килограмм мефедрона
01.04.2021 12:37 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTВзяли дилера прямо в такси. Причем, видео именно этой спецоперации, накануне разлетелось по информационным лентам. Во время обыска в квартире дельца обнаружили 11 свертков с мефедроном, а также упаковочную атрибутику. Как сообщили в милиции, полгода назад подозреваемый освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков. По всей видимости, прошлое ничему его не научило, сейчас он вновь фигурант уголовного дела.
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Взяли дилера прямо в такси. Причем, видео именно этой спецоперации, накануне разлетелось по информационным лентам. Во время обыска в квартире дельца обнаружили 11...
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