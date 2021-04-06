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В Минске задержан дебошир, разбивший чужой автомобиль
06.04.2021 12:35 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTВ Минске задержан дебошир, который в порыве злости разбил чужой автомобиль. О повреждении своего Ford Mondeo в милицию сообщил 65-летний минчанин. По горячим следам оперативники задержали ранее судимого 41-летнего жителя столицы.
Александр Новицкий, начальник ГОМ Первомайского РУВД Минска: "Установлено, что по пути следования домой мужчина потерял мобильный телефон и ключи от квартиры. Разозлившись на самого себя, минчанин выместил злость на припаркованную во дворе дома иномарку: нанес несколько ударов ногами по переднему крылу".
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В Минске задержан дебошир, который в порыве злости разбил чужой автомобиль. О повреждении своего Ford Mondeo в милицию сообщил 65-летний минчанин. По горячим следам...
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