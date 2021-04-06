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СК продолжает разбираться в обстоятельствах трагедии на стройке в Минске
06.04.2021 12:35 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTСК продолжает разбираться в обстоятельствах трагедии на стройке в Минске, где погиб рабочий. ЧП случилось накануне. В жилом комплексе "Минск Мир" обрушилась подвесная монтажная люлька, в которой находился 25-летний рабочий. В результате мужчина упал с 17 этажа, травмы оказались несовместимы с жизнью. Следователи назначили ряд экспертиз.
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СК продолжает разбираться в обстоятельствах трагедии на стройке в Минске, где погиб рабочий. ЧП случилось накануне. В жилом комплексе "Минск Мир" обрушилась...
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