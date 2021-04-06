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СК продолжает разбираться в обстоятельствах трагедии на стройке в Минске

06.04.2021 12:35 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

СК продолжает разбираться в обстоятельствах трагедии на стройке в Минске, где погиб рабочий. ЧП случилось накануне. В жилом комплексе "Минск Мир" обрушилась подвесная монтажная люлька, в которой находился 25-летний рабочий. В результате мужчина упал с 17 этажа, травмы оказались несовместимы с жизнью. Следователи назначили ряд экспертиз. 

 
Теги: Минск
 
 
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СК продолжает разбираться в обстоятельствах трагедии на стройке в Минске, где погиб рабочий. ЧП случилось накануне. В жилом комплексе "Минск Мир" обрушилась...
 
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