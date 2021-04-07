ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ДТП на столичной улице Асаналиева с участием пешехода и пьяного автомобилиста

07.04.2021 12:37 — Новости регионов | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Руль вижу, в себя верю, или 4,2 промилле алкоголя не повод отказаться от поездки за рулем. В деталях ДТП с участием пешехода и пьяного автомобилиста разбираются специалисты. Авария случилась накануне в Минске на улице Асаналиева. Водитель "мерседеса", проезжая мимо дома, не справился с управлением, сбил дорожный знак и металлическое ограждение, а после выехал на зеленую зону, где сбил пешехода. Его с травмами доставили в больницу. Медосвидетельствование показало в организме шофера более 4 промилле алкоголя. 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руль вижу, в себя верю, или 4,2 промилле алкоголя не повод отказаться от поездки за рулем. В деталях ДТП с участием пешехода и пьяного автомобилиста разбираются...
 
Новости дня
Новости регионов
 
В Минске задержан дебошир, разбивший чужой автомобиль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by