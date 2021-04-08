Расследование дела о разбое в отношении таксиста завершено

Источник материала: БT

Расследование дела о разбое в отношении таксиста, особо злостном хулиганстве и нападении на правоохранителя завершено. Обезвредить подозреваемого удалось только выстрелом в ногу. Напомним, инцидент произошел в столице в ноябре прошлого года на улице Малинина. Перевозчик ждал клиента, однако к нему в машину сел пьяный незнакомец. Шофер попросил мужчину выйти из авто, в ответ дебошир достал нож и начал угрожать. Налетчик забрал у водителя личные вещи, в их числе телефон, и ушел в магазин. На выходе его уже ждал милиционер, который тоже попал под горячую руку. Чтобы избежать задержания, подозреваемый попытался острым шилом ударить силовика в шею, но промахнулся.

Нападавшего отвезли в больницу. По заключению экспертизы, в момент инцидента подозреваемый психическим расстройством не страдал, осознавал и мог руководить своими действиями. Мужчине вменяют три статьи: особо злостное хулиганство, разбой и покушение на убийство милиционера. Материалы переданы прокурору для направления в суд.