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В Минске произошло ДТП на улице Южной

09.04.2021 12:37 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Не справился с управлением, выехал на встречку и влетел в машину. Накануне в Минске произошло ДТП на улице Южной. По предварительной информации, 21-летний водитель на "ситроене" протаранил машину "фольксваген". В результате аварии автомобили получили механические повреждения. Никто не пострадал. 

В Минске "опель" столкнулся с грузовиком

 ДТП накануне в Минске - "опель" столкнулся с грузовиком. По информации ГАИ, 29-летний водитель легковушки ехал по улице Ваупшасова. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он столкнулся с большегрузом ДАФ. Автомобили получили механические повреждения. Водители не пострадали. Госавтоинспекция рекомендует выбирать скорость движения с учетом погодных условий и конкретной ситуации на дороге, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал движения. 

 
Теги: Минск
 
 
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Не справился с управлением, выехал на встречку и влетел в машину. Накануне в Минске произошло ДТП на улице Южной. По предварительной информации, 21-летний водитель...
 
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