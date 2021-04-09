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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Столичные милиционеры пресекли крупный канал поставки наркотиков Изъято 3 кг мефедрона. Первоначально оперативники вышли на двоих жителей Молодечно 26 и 30 лет. Мужчины занимались закладками психотропов в Минском районе. При этом...

Изъято 3 кг мефедрона. Первоначально оперативники вышли на двоих жителей Молодечно 26 и 30 лет. Мужчины занимались закладками психотропов в Минском районе. При этом младшего поймали с поличным - в его авто под сиденьем нашли пол грамма мефедрона. Установлено, что подельники распределили обязанности: один фасовал наркотик, другой распространял. В последующем установили и крупного поставщик товара - 35-летний минчанин работал на наркомаркет и организовал канал из России. Дважды в неделю он привозил несколько килограммов психотропа. Мужчину задержали возле границы с очередной партией мефедрона. В его авто нашли 2 кг вещества. Также он показал закладку в Борисовском районе.В отношении младшего задержанного возбуждено уголовное дело. Его 30-летний товарищ на свободе, он подписал свидетельство о явке.