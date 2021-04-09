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Столичные милиционеры пресекли крупный канал поставки наркотиков

09.04.2021 12:37 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Изъято 3 кг мефедрона. Первоначально оперативники вышли на двоих жителей Молодечно 26 и 30 лет. Мужчины занимались закладками психотропов в Минском районе. При этом младшего поймали с поличным - в его авто под сиденьем нашли пол грамма мефедрона. Установлено, что подельники распределили обязанности: один фасовал наркотик, другой распространял. В последующем установили и крупного поставщик товара - 35-летний минчанин работал на наркомаркет и организовал канал из России. Дважды в неделю он привозил несколько килограммов психотропа. Мужчину задержали возле границы с очередной партией мефедрона. В его авто нашли 2 кг вещества. Также он показал закладку в Борисовском районе. 

Александр Сазонов, начальник УНиПТЛ ГУВД Минска: "Последний признался. Также он показал закладку в Борисовском районе - изъято 0,5 кг наркотика. Все задержанные пояснили, что планировали "заработать быстрые и легкие деньги". 

Елена Крупеника, официальный представитель УСК по Минской области: "По предварительной информации, 26-летний молодечненец с февраля 2021 года работал на интернет-магазин по реализации запрещенных веществ. Он связывался с представителем магазина посредством мессенджера, забирал оптовые "закладки", фасовал, после чего раскладывал их. Примечательно, что сам он является служителем церкви, наркотические средства не употреблял и относился к ним отрицательно. Со слов мужчины, заниматься их реализацией его вынудило тяжелое материальное положение. На протяжении нескольких месяцев он проживал у 30-летнего знакомого, вместе с которым и был задержан"

В отношении младшего задержанного возбуждено уголовное дело. Его 30-летний товарищ на свободе, он подписал свидетельство о явке. 
 
Теги: Минск
 
 
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Изъято 3 кг мефедрона. Первоначально оперативники вышли на двоих жителей Молодечно 26 и 30 лет. Мужчины занимались закладками психотропов в Минском районе. При этом...
 
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