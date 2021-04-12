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Серьезная авария в Минске - пострадал 15-летний пассажир
12.04.2021 14:39 — Новости регионов | БT
Источник материала: БT
ДТП произошло на Долгиновском тракте. По информации ГАИ, 50-летняя женщина за рулем Peugeot при перестроении не уступила дорогу попутному легковому авто Fiat и столкнулась с ним. В результате аварии пострадал подросток.
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ДТП произошло на Долгиновском тракте. По информации ГАИ, 50-летняя женщина за рулем Peugeot при перестроении не уступила дорогу попутному легковому авто Fiat и...
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