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Серьезная авария в Минске - пострадал 15-летний пассажир

12.04.2021 14:39 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

ДТП произошло на Долгиновском тракте. По информации ГАИ, 50-летняя женщина за рулем Peugeot при перестроении не уступила дорогу попутному легковому авто Fiat и столкнулась с ним. В результате аварии пострадал подросток.

 
 
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ДТП произошло на Долгиновском тракте. По информации ГАИ, 50-летняя женщина за рулем Peugeot при перестроении не уступила дорогу попутному легковому авто Fiat и...
 
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