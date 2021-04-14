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В Минске сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя
14.04.2021 14:39 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTВ Минске сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя - проверка показала 2,5 промилле алкоголя. Так, накануне на улице Голодеда инспекторы остановили автомобиль «мицубиси». На заднем сидении спал нетрезвый мужчина. Да и сам водитель находился в похожем состоянии. В дальнейшем установлено, что нарушитель никогда не имел водительского удостоверения - видимо, сядет за руль уже и не скоро.
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В Минске сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя - проверка показала 2,5 промилле алкоголя. Так, накануне на улице Голодеда инспекторы остановили автомобиль...
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