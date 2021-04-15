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Милиционеры задержали молодого человека, повредившего машину БМВ
15.04.2021 12:35 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTМотив неясен - танцы на крыше автомобиля устроил студент в Минске. Столичные милиционеры задержали молодого человека, который повредил машину БМВ. Авто было припарковано вблизи дома по улице Ленина. Об инциденте правоохранителям сообщил владелец транспорта. По данным стражей порядка, танцы устроил 18-летний юноша.
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Мотив неясен - танцы на крыше автомобиля устроил студент в Минске. Столичные милиционеры задержали молодого человека, который повредил машину БМВ. Авто было...
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