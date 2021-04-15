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Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП в Минске с участием детей

15.04.2021 14:37 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии в Минске, где пострадали дети. ДТП случилось накануне на улице Казинца. Предварительно, троллейбус двигался в направлении улицы Кижеватого, вблизи остановки сбил двоих детей: это 14-летний мальчик и 12-летняя девочка. Школьники во время аварии были на регулируемом пешеходном переходе. Дети получили травмы, их доставили в больницу. На месте работала дорожная милиция и следственно-оперативная группа. 
 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии в Минске, где пострадали дети. ДТП случилось накануне на улице Казинца. Предварительно, троллейбус двигался...
 
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