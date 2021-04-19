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В столице продолжается марафон по наведению порядка

19.04.2021 18:43 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Новые аллеи и благоустроенные парки, цветущие клумбы и уютные дворы. В столице продолжается марафон по наведению порядка. Значительно обновился город во время республиканского субботника. К нему присоединилось более  полумиллиона минчан, в общий фонд перечислили около 3 миллионов рублей. Всего высадили более 13 тысяч деревьев и кустов, восстановили газоны, навели порядок в скверах, парках и лесных массивах. 

Озеленение и благоустройство центрального региона

Вклад в общее дело внесли  и жители центрального региона. Яблоневый сад появился в Минском районе, молодые сосны высадили в Борисовском. А в Узденском - еще и березы. Особое внимание уделили и памятным местам. В Березинском районе, например, благоустроили братскую могилу. Обелиск восстановили, установили бордюр.

 
 
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Новые аллеи и благоустроенные парки, цветущие клумбы и уютные дворы. В столице продолжается марафон по наведению порядка. Значительно обновился город во время...
 
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