Источник материала: БT

Новые аллеи и благоустроенные парки, цветущие клумбы и уютные дворы. В столице продолжается марафон по наведению порядка. Значительно обновился город во время республиканского субботника. К нему присоединилось более полумиллиона минчан, в общий фонд перечислили около 3 миллионов рублей. Всего высадили более 13 тысяч деревьев и кустов, восстановили газоны, навели порядок в скверах, парках и лесных массивах.





Озеленение и благоустройство центрального региона

Вклад в общее дело внесли и жители центрального региона. Яблоневый сад появился в Минском районе, молодые сосны высадили в Борисовском. А в Узденском - еще и березы. Особое внимание уделили и памятным местам. В Березинском районе, например, благоустроили братскую могилу. Обелиск восстановили, установили бордюр.