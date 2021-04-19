Мужчина похитил перевозимый груз: 20 тонн яблок

Источник материала: БT

Как похитить 20 тонн яблок без лишних трудностей? Мастер-класс продемонстрировал житель Брестской области. Мужчина взялся за заказ по доставке фруктового груза из Минска в Гомель. Но тот факт, что товар оказался без сопроводительных документов, подтолкнул мужчину похить груз. О пропаже 20 тонн яблок в милиции рассказал хозяин товара. В ближайшее время милиционерам удалось выйти на подозреваемого.