|
Мужчина похитил перевозимый груз: 20 тонн яблок
19.04.2021 20:45 — Новости регионов | БT
Источник материала: БT
Как похитить 20 тонн яблок без лишних трудностей? Мастер-класс продемонстрировал житель Брестской области. Мужчина взялся за заказ по доставке фруктового груза из Минска в Гомель. Но тот факт, что товар оказался без сопроводительных документов, подтолкнул мужчину похить груз. О пропаже 20 тонн яблок в милиции рассказал хозяин товара. В ближайшее время милиционерам удалось выйти на подозреваемого.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как похитить 20 тонн яблок без лишних трудностей? Мастер-класс продемонстрировал житель Брестской области. Мужчина взялся за заказ по доставке фруктового груза из...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)