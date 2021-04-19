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Мужчина похитил перевозимый груз: 20 тонн яблок

19.04.2021 20:45 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Как похитить 20 тонн яблок без лишних трудностей? Мастер-класс продемонстрировал житель Брестской области. Мужчина взялся за заказ по доставке фруктового груза из Минска в Гомель. Но тот факт, что товар оказался без сопроводительных документов, подтолкнул мужчину похить груз. О пропаже 20 тонн яблок в милиции рассказал хозяин товара. В ближайшее время милиционерам удалось выйти на подозреваемого. 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Как похитить 20 тонн яблок без лишних трудностей? Мастер-класс продемонстрировал житель Брестской области. Мужчина взялся за заказ по доставке фруктового груза из...
 
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