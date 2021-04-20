Ребята в Минске подрались из-за девушек

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В споре джентльменов виноваты прекрасные дамы, но в этом случае никакой романтики. Ребята в столице подрались из-за девушек. Медики вызвали милицию после того, как к ним за помощью с побоями обратился 22-летний минчанин. Пострадавший рассказал, что выпивал в одном из баров по улице Красной, но вскоре дело дошло до потасовки с другим отдыхающим. Личность обидчика помогли установить камеры наблюдения.