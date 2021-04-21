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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обзор чрезвычайных происшествий Во время пожара в Минске спасатели эвакуировали 50 человек из административного здания по улице Мележа 50 человек спасатели эвакуировали во время пожара в...

50 человек спасатели эвакуировали во время пожара в столице. Возгорание произошло в административном здании по улице Мележа. Сообщение о происшествии поступило на линию 101. Как стало известно, в одном из кабинетов загорелось имущество. Пожар огнеборцы оперативно ликвидировали. Но пламя оставило свой след - повредило стены и потолок. Никто не пострадал. Вероятно, ЧП случилось из-за короткого замыкания электропроводки.А на пожаре в Гомеле огнеборцы спасли мужчину. Пламя вспыхнуло в его квартире на 9-м этаже (дом расположен по улице Головацкого). Во время ЧП мужчина был в апартаментах один. Его спасатели обнаружили на диване. Пострадавшего вынесли бойцы МЧС на лестничную клетку, где уже дежурили врачи. С диагнозами "ожоги и термоингаляционная травма" мужчина был госпитализирован. Эвакуация жильцов соседних квартир не понадобилась. Предположительно, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем при курении.Большой пожар в ГСК в Витебске по улице 9-й Социалистической. Владельцы гаражей во время пожара были дома. Спасатели пожар локализовали и ликвидировали, никто не пострадал. В гаражах повреждено имущество, стены и крыша. Также огонь затронул и легковушку. Рассматривается версия инцидента – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.