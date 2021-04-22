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В Минске под колеса такси попала пенсионерка
22.04.2021 16:41 — Новости регионов | БT
Источник материала: БT
На улице Казимировской в столице под колеса такси попала пенсионерка, ее госпитализировали. Предварительно, автомобиль двигался задним ходом. В этот момент 74-летняя женщина переходила дорогу справа налево. Не исключено, что шофер не заметил пешехода. На месте аварии работали дорожная милиция и следователи.
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На улице Казимировской в столице под колеса такси попала пенсионерка, ее госпитализировали. Предварительно, автомобиль двигался задним ходом. В этот момент...
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