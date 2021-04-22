В Минске под колеса такси попала пенсионерка

Источник материала: БT

На улице Казимировской в столице под колеса такси попала пенсионерка, ее госпитализировали. Предварительно, автомобиль двигался задним ходом. В этот момент 74-летняя женщина переходила дорогу справа налево. Не исключено, что шофер не заметил пешехода. На месте аварии работали дорожная милиция и следователи.