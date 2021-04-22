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ДТП в Минске на пересечении улицы Орловской со Сморгонским трактом
22.04.2021 16:41 — Новости регионов | БT
Источник материала: БT
В Минске на пересечении улицы Орловской со Сморгонским трактом столкнулись две легковушки. По информации ГАИ, 26-летний водитель за рулем Nissan при повороте налево не пропустил встречный Ford. В результате ДТП травмы получил 40-летний шофер американского авто.
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В Минске на пересечении улицы Орловской со Сморгонским трактом столкнулись две легковушки. По информации ГАИ, 26-летний водитель за рулем Nissan при повороте налево не...
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