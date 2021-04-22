ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Семь человек были госпитализированы в результате столкновения автомобиля Opel и троллейбуса в Минске

22.04.2021 20:45 — Новости регионов | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Обзор дорожных новостей

Семь человек были госпитализированы в результате столкновения автомобиля Opel и троллейбуса на пересечении улиц Севастопольской и Кнорина в Минске. Среди пострадавших есть и ребенок. По предварительной информации, водитель седана не остановился перед знаком "Движение без остановки запрещено", не уступил дорогу и врезался в троллейбус, а тот от удара протаранил светофор, остановку и забор. В салоне легковушки оказались зажаты шофер и два пассажира, их вытаскивали бойцы МЧС. Отвальные травмированные находились в общественном транспорте. Специалисты выясняют иные обстоятельства происшествия. 

Два ребенка пострадали в ДТП за минувшие сутки в Брестской области. 7-летняя девочка оказалась под колесами Audi, когда переходила дорогу в деревне Сварынь Дрогичинского района. 

В Бресте 22-летний водитель на Volkswagen не заметил 8-летнего мальчика, который внезапно решил перейти проезжую часть в неустановленном месте. В обоих случаях школьники были доставлены в больницу. 

Кулаками освобождали себе дорогу водители в Гродно. На улице Южной предположительно пьяный мужчина вышел на проезжую часть и заблокировал движение машин. Сразу несколько водителей применили силу, чтобы избежать затора на дороге. Но после того как они проехали, невменяемый пешеход снова выходил на дорогу.  



 
Теги: Новости, Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обзор дорожных новостей Семь человек были госпитализированы в результате столкновения автомобиля Opel и троллейбуса на пересечении улиц Севастопольской и...
 
Новости дня
Новости регионов
 
В Минске под колеса такси попала пенсионерка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by