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Правоохранители предотвратили семейный скандал, который мог обернуться поножовщиной

27.04.2021 12:37 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Всех порежу - минчанин накинулся с ножом на сотрудников ОМОН. Правоохранители предотвратили семейный скандал, который мог обернуться поножовщиной. На линию 102 обратилась женщина, она рассказала, что по квартире ходит ее сын с ножом. Мужчина бьет ногами в двери. Когда приехал участковый, 43-летний дебошир заперся в комнате и угрожал всех зарезать. Открывать дверь отказался. На подмогу приехали бойцы ОМОН. Они зашли в комнату, где на сотрудников накинулся с ножом мужчина. К слову, он уже был судим. Злоумышленника правоохранители обезоружили, потом его отвезли в милицию. 

 
 
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Всех порежу - минчанин накинулся с ножом на сотрудников ОМОН. Правоохранители предотвратили семейный скандал, который мог обернуться поножовщиной. На линию 102...
 
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