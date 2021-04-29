Сотрудники уголовного розыска задержали минчанина, который похитил велосипед

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Сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего минчанина, который похитил велосипед. В милицию обратился курьер одной из столичных фирм. Парень рассказал, что он развозил заказы. Приехав по одному из адресов, оставил велосипед на улице, при этом не воспользовался велозамком. Злоумышленник зашел следом за курьером в подъезд и, убедившись, что последний на лифте поднялся на 5 этаж, вышел из подъезда, сел на велосипед и уехал.

Татьяна Обозная, старший инспектор ГИОС Центрального РУВД Минска:





После того как заявитель выполнил заказ и вышел на улицу, выяснилось, что велосипеда на месте, где его оставили, нет. Сумма ущерба, причиненного фирме - владельцу велосипеда, составила 450 белорусских рублей. Оперативники установили, что к совершению данного преступления причастен нигде не работающий ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 23-летний житель столицы. Выяснилось, что минчанин, прогуливаясь по Центральному району, обратил внимание на то, что курьер оставил велосипед возле дома, не воспользовавшись велозамком.

В настоящее время велосипед вернули владельцу. Все собранные материалы проверки переданы в СК, где в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.