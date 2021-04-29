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Сотрудники уголовного розыска задержали минчанина, который похитил велосипед
29.04.2021 10:35 — Новости регионов | БT
Источник материала: БT
Сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего минчанина, который похитил велосипед. В милицию обратился курьер одной из столичных фирм. Парень рассказал, что он развозил заказы. Приехав по одному из адресов, оставил велосипед на улице, при этом не воспользовался велозамком. Злоумышленник зашел следом за курьером в подъезд и, убедившись, что последний на лифте поднялся на 5 этаж, вышел из подъезда, сел на велосипед и уехал.
Татьяна Обозная, старший инспектор ГИОС Центрального РУВД Минска:
В настоящее время велосипед вернули владельцу. Все собранные материалы проверки переданы в СК, где в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
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Сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего минчанина, который похитил велосипед. В милицию обратился курьер одной из столичных фирм. Парень рассказал, что...
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