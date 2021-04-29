В Минске задержана молодая пара, которая занималась распространением марихуаны

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Более полукилограмма марихуаны не дошли до потребителя. Дилеров задержали милиционеры. 20-летний безработный юноша и его подруга - студентка колледжа, их подозревают в незаконном обороте запрещенных веществ. В поисках легких денег, вероятно, пара решила подработать на интернет-магазин по продаже дурманов. По данным милиции, молодой человек трудится на маркет порядка 5 месяцев. Ранее его имя, как и имя девушки, в сводках милиции не фигурировало. Теперь же следователи возбудили уголовное дело по части третьей наркостатьи. В Минске молодые люди снимали квартиру, где, предположительно, и происходила расфасовка дурмана.