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В Минске задержана молодая пара, которая занималась распространением марихуаны

29.04.2021 20:47 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Более полукилограмма марихуаны не дошли до потребителя. Дилеров задержали милиционеры. 20-летний безработный юноша и его подруга -  студентка колледжа, их подозревают в незаконном обороте запрещенных веществ. В поисках легких денег, вероятно, пара решила подработать на интернет-магазин по продаже дурманов. По данным милиции, молодой человек трудится на маркет порядка 5 месяцев. Ранее его имя, как и имя девушки, в сводках милиции не фигурировало. Теперь же следователи возбудили уголовное дело по части третьей наркостатьи. В Минске молодые люди снимали квартиру, где, предположительно, и происходила расфасовка дурмана.

 
Теги: Минск
 
 
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Более полукилограмма марихуаны не дошли до потребителя. Дилеров задержали милиционеры. 20-летний безработный юноша и его подруга -  студентка колледжа, их...
 
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