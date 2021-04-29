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В Минске задержан с поличным "постоянный клиент" магазина бытовой техники
29.04.2021 20:47 — Новости регионов | БT
Источник материала: БT
Руки чешутся. Так называемый постоянный клиент задержан с поличным. Накануне в столичную милицию обратились работники отдела охраны крупной торговой сети бытовой техники. По их словам, в очередной раз в магазин наведался их старый знакомый, но в этот раз прихватил с прилавка наушники и портативную колонку. Сумма похищенного - более 350 рублей.
Для дальнейшего разбирательства молодого человека доставили в РУВД. По данному факту проводится проверка.
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Руки чешутся. Так называемый постоянный клиент задержан с поличным. Накануне в столичную милицию обратились работники отдела охраны крупной торговой сети бытовой...
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