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В Минске задержан с поличным "постоянный клиент" магазина бытовой техники

29.04.2021 20:47 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Руки чешутся. Так называемый постоянный клиент задержан с поличным. Накануне в столичную милицию обратились работники отдела охраны крупной торговой сети бытовой техники. По их словам, в очередной раз в магазин наведался их старый знакомый, но в этот раз прихватил с прилавка наушники и портативную колонку. Сумма похищенного - более 350 рублей. 

Для дальнейшего разбирательства молодого человека доставили в РУВД. По данному факту проводится проверка. 

 
 
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Руки чешутся. Так называемый постоянный клиент задержан с поличным. Накануне в столичную милицию обратились работники отдела охраны крупной торговой сети бытовой...
 
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