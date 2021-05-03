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В Минске задержали мужчину с 50 миллиграммами Альфа-ПВП
03.05.2021 10:35 — Новости регионов | БT
Источник материала: БT
Приставал к прохожим, чем и вызвал вопросы. В столице во время патрулирования города правоохранители решили проверить документы у мужчины, который вел себя странно. В милиции предполагают, что пешеход был под действием наркотиков. Кстати, паспорта у него с собой не оказалось, а во время личного обыска у мужчины нашли 50 миллиграммов Альфа-ПВП. Его личность установили - это 27-летний минчанин, за плечами которого ряд судимостей за грабежи и незаконный оборот наркотиков.
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Приставал к прохожим, чем и вызвал вопросы. В столице во время патрулирования города правоохранители решили проверить документы у мужчины, который вел себя...
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