В Минске мужчина напал в подъезде на женщину и ограбил ребенка

Источник материала: БT

В Минске задержан мужчина, который напал в подъезде на женщину, а после ограбил ребенка. Уголовные дела возбуждены за хулиганство и грабеж. Сообщается, что на линию 102 позвонила первая жертва и рассказала о происшествии на улице Алтайская. А буквально через несколько минут в милицию обратилась мама 11-летней девочки. Инциденты произошли по соседним адресам.