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В Минске мужчина напал в подъезде на женщину и ограбил ребенка
03.05.2021 10:35 — Новости регионов | БT
Источник материала: БT
В Минске задержан мужчина, который напал в подъезде на женщину, а после ограбил ребенка. Уголовные дела возбуждены за хулиганство и грабеж. Сообщается, что на линию 102 позвонила первая жертва и рассказала о происшествии на улице Алтайская. А буквально через несколько минут в милицию обратилась мама 11-летней девочки. Инциденты произошли по соседним адресам.
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В Минске задержан мужчина, который напал в подъезде на женщину, а после ограбил ребенка. Уголовные дела возбуждены за хулиганство и грабеж. Сообщается, что на линию...
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