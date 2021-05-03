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Минздрав: состояние 12-летнего мальчика, который спас на пожаре своего младшего брата, по-прежнему крайне тяжелое

03.05.2021 22:47 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Состояние 12-летнего мальчика, который спас на пожаре своего младшего брата, по-прежнему крайне тяжелое, сообщает Минздрав. Подросток подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он находится под динамическим наблюдением врачей Республиканского ожогового центра больницы скорой помощи, куда был доставлен вертолетом МЧС из Мядельской больницы.

Напомним, в минувший четверг мальчишка пытался потушить пожар и, спасая младшего брата, получил сильные ожоги травмы. 

 
 
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Состояние 12-летнего мальчика, который спас на пожаре своего младшего брата, по-прежнему крайне тяжелое, сообщает Минздрав. Подросток подключен к аппарату...
 
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