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Минздрав: состояние 12-летнего мальчика, который спас на пожаре своего младшего брата, по-прежнему крайне тяжелое
03.05.2021 22:47 — Новости регионов | БT
Источник материала: БT
Состояние 12-летнего мальчика, который спас на пожаре своего младшего брата, по-прежнему крайне тяжелое, сообщает Минздрав. Подросток подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он находится под динамическим наблюдением врачей Республиканского ожогового центра больницы скорой помощи, куда был доставлен вертолетом МЧС из Мядельской больницы.
Напомним, в минувший четверг мальчишка пытался потушить пожар и, спасая младшего брата, получил сильные ожоги травмы.
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Минздрав: состояние 12-летнего мальчика, который спас на пожаре своего младшего брата, по-прежнему крайне тяжелое
Состояние 12-летнего мальчика, который спас на пожаре своего младшего брата, по-прежнему крайне тяжелое, сообщает Минздрав. Подросток подключен к аппарату...
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