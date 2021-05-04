За незаконный оборот наркотиков парень и девушка получили 12 лет лишения свободы на двоих

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12 лет лишения свободы на двоих - накануне в суде Фрунзенского района столицы был озвучен приговор для молодых людей (это девушка и парень). Ей всего 20, а товарищу 25 лет. Из материалов дела известно, что именно девушка занималась незаконным оборотом наркотиков. Ее осудили по 3 части статьи 328. По данным правоохранителей, она около месяца работала на интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Специализация - альфа-PVP и мефедрон. Что касается ее друга, парня осудили по 1 части.



По информации стражей порядка, оба теперь уже осужденные на момент задержания были под действием наркотиков. Сообщается, что в столице пара снимала жилье. Официально молодые люди нигде не работали. Родственники осужденных сообщили, что планируют обжаловать приговор.