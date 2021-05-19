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В Минске из киоска фастфуда похитили 250 рублей
19.05.2021 14:39 — Новости регионов | БT
Источник материала: БT
Увидел, что в киоске открыто окно, и решил в него влезть. Именно так пояснил свой поступок 19-летний житель Минска. В милицию обратился владелец сети киосков фастфуда. Кто-то ночью похитил деньги из одного павильона. Вскоре установили воришку - он попал на камеру наблюдения. Через окно выдачи парень залез в помещение и украл 250 рублей. Известно, что ранее задержанный не привлекался. Сейчас же его судьбой займутся следователи.
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Увидел, что в киоске открыто окно, и решил в него влезть. Именно так пояснил свой поступок 19-летний житель Минска. В милицию обратился владелец сети киосков...
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