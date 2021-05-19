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Минский наркоконтроль перекрыл канал поставки наркотиков из России

19.05.2021 14:39 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Изъято 2 кг мефедрона. Подозреваемого, 33-летнего минчанина, задержали при силовой поддержке СОБРа на подходе к дому. При себе у него нашли несколько свертков с психотропом, а также пистолет: муляж это, игрушка или боевой - установят эксперты. 

Александр Сазонов, начальник УНиПТЛ ГУВД МинскаПо информации оперативников, с прошлого года дилер работал на виртуальные наркомаркеты. За несколько месяцев переквалифицировался из мелкого курьера до оптовика: забирал в России большие объемы товара и, не фасуя, размещал их в тайниках под Минском. Их находили «коллеги» и распространяли наркотик через мелкие закладки. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Сейчас устанавливаются подельники подозреваемого и его причастность к аналогичным преступным фактам. 


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Теги: Минск
 
 
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Изъято 2 кг мефедрона. Подозреваемого, 33-летнего минчанина, задержали при силовой поддержке СОБРа на подходе к дому. При себе у него нашли несколько свертков с...
 
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