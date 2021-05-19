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Минский городской технопарк расширяет производственные площади и список резидентов

19.05.2021 18:43 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня их уже более 40. Среди новоселов предприятие по разработке и производству уникальных имплантов и медицинских инструментов. Кредо всех компаний - инновации, а также новые экспортные рынки. В планах и сотрудничество с белорусскими и российскими научно-техническими и индустриальными центрами и парками.

О том, как заработать на интеллекте и ноу-хау, репортаж Алексея Кондратенко (видео).


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Теги: Гродно
 
 
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Сегодня их уже более 40. Среди новоселов предприятие по разработке и производству уникальных имплантов и медицинских инструментов. Кредо всех компаний - инновации,...
 
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