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Минский городской технопарк расширяет производственные площади и список резидентов
19.05.2021 18:43 — Новости регионов | БT
Источник материала: БT
Сегодня их уже более 40. Среди новоселов предприятие по разработке и производству уникальных имплантов и медицинских инструментов. Кредо всех компаний - инновации, а также новые экспортные рынки. В планах и сотрудничество с белорусскими и российскими научно-техническими и индустриальными центрами и парками.
О том, как заработать на интеллекте и ноу-хау, репортаж Алексея Кондратенко (видео).
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Сегодня их уже более 40. Среди новоселов предприятие по разработке и производству уникальных имплантов и медицинских инструментов. Кредо всех компаний - инновации,...
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