Минский городской технопарк расширяет производственные площади и список резидентов

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Сегодня их уже более 40. Среди новоселов предприятие по разработке и производству уникальных имплантов и медицинских инструментов. Кредо всех компаний - инновации, а также новые экспортные рынки. В планах и сотрудничество с белорусскими и российскими научно-техническими и индустриальными центрами и парками.

О том, как заработать на интеллекте и ноу-хау, репортаж Алексея Кондратенко (видео).





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