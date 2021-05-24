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Хлопковая маска по цене респиратора - на страхе людей наживался 40-летний аферист

25.05.2021 18:43 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Обещал одно, сбывал другое. Сегодня суд Первомайского района Минска вынес приговор обвиняемому в мошенничестве. Об этой истории мы уже рассказывали в программе. 40-летний аферист наживался на реализации медицинских масок. На интернет- площадке мужчина предлагал потенциальным покупателям американские респираторы со специальным клапаном и защитой. Как говориться, всё по красоте, даже фотографии изделия предоставлял. Цена - 15 рублей за штуку. Купцы на товар находились, вот только вместо ожидаемых респираторов они получали хлопковые медицинские маски. К слову, обвиняемый делал бизнес от имени супруги - на неё было оформлено ИП. При обыске дома оперативники нашли порядка шестисот хлопковых медицинских масок, которые он не успел сбыть. 


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Теги: Минск
 
 
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Обещал одно, сбывал другое. Сегодня суд Первомайского района Минска вынес приговор обвиняемому в мошенничестве. Об этой истории мы уже рассказывали в программе....
 
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