Хлопковая маска по цене респиратора - на страхе людей наживался 40-летний аферист

Источник материала: БT

Обещал одно, сбывал другое. Сегодня суд Первомайского района Минска вынес приговор обвиняемому в мошенничестве. Об этой истории мы уже рассказывали в программе. 40-летний аферист наживался на реализации медицинских масок. На интернет- площадке мужчина предлагал потенциальным покупателям американские респираторы со специальным клапаном и защитой. Как говориться, всё по красоте, даже фотографии изделия предоставлял. Цена - 15 рублей за штуку. Купцы на товар находились, вот только вместо ожидаемых респираторов они получали хлопковые медицинские маски. К слову, обвиняемый делал бизнес от имени супруги - на неё было оформлено ИП. При обыске дома оперативники нашли порядка шестисот хлопковых медицинских масок, которые он не успел сбыть.





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