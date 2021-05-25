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СК завершил расследование жестокого убийства женщины в Минске
25.05.2021 18:43 — Новости регионов | БT
Источник материала: БT
Более 40 ударов. СК завершил расследование жестокого убийства женщины в Минске. Подозреваемый - супруг погибшей. Трагедия произошла в январе в квартире по улице Шаранговича. Пьяный мужчина во время ссоры сильно избил жену. После он позвонил ее сестре и рассказал выдуманную историю о том, что родственница несколько раз упала и умерла.
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Более 40 ударов. СК завершил расследование жестокого убийства женщины в Минске. Подозреваемый - супруг погибшей. Трагедия произошла в январе в квартире по улице...
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