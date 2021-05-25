ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СК завершил расследование жестокого убийства женщины в Минске

25.05.2021 18:43 — Новости регионов | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Более 40 ударов. СК завершил расследование жестокого убийства женщины в Минске. Подозреваемый - супруг погибшей. Трагедия произошла в январе в квартире по улице Шаранговича. Пьяный мужчина во время ссоры сильно избил жену. После он позвонил ее сестре и рассказал выдуманную историю о том, что родственница несколько раз упала и умерла.


Читайте также:


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 40 ударов. СК завершил расследование жестокого убийства женщины в Минске. Подозреваемый - супруг погибшей. Трагедия произошла в январе в квартире по улице...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Хлопковая маска по цене респиратора - на страхе людей наживался 40-летний аферист
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by