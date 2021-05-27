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Милиционеры задержали женщину, которая забрала из примерочной чужой ноутбук

27.05.2021 12:37 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

К правоохранителям обратилась 20-летняя минчанка, которая сообщила, что забыла в магазине ноутбук. Вернувшись в павильон, гаджет не обнаружила. Установлено, что к краже причастна 50-летняя жительница Минского района. Женщина со своей дочерью зашли в примерочную, где нашли ноутбук. Задержанная не стала сообщать сотрудникам магазина о находке, оставив компьютер у себя.

Роман Лашкевич, старший инспектор по особым поручениям ОИОС ГУВД Минска: Похожий инцидент произошел 23 мая в одном из продуктовых магазинов столицы. Мужчина, рассчитавшись за покупки, оставил кошелек с деньгами на столе для хранения корзин. Оставленный без присмотра кошелек обнаружила 58-летняя минчанка, которая работает уборщицей в указанном магазине. Данный факт зафиксировала камера видеонаблюдения магазина. Задержанная пояснила, что деньги забрала себе, а кошелек выбросила. Однако присвоенные деньги не успела потратить. В настоящий момент вся сумма в полном объеме возвращена потерпевшему. 


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Теги: Минск
 
 
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К правоохранителям обратилась 20-летняя минчанка, которая сообщила, что забыла в магазине ноутбук. Вернувшись в павильон, гаджет не обнаружила. Установлено, что к...
 
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