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В Минске на улице Я. Коласа случилась авария с участием трамвая и четырех авто
15.06.2021 12:37 — Новости регионов | БT
Источник материала: БT
Невнимательность на дороге стала причиной ДТП на столичной улице Якуба Коласа - накануне там случилась авария с участием трамвая и четырех авто. Предварительно установлено, что 62-летний водитель за рулем Volkswagen отвлекся во время движения и врезался в Mazda, которая остановилась на красный свет. От удара кроссовер столкнулся с трамваем и впереди стоящим Opel. А тот по инерции врезался еще в один Volkswagen. В аварии пострадавших нет.
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Невнимательность на дороге стала причиной ДТП на столичной улице Якуба Коласа - накануне там случилась авария с участием трамвая и четырех авто. Предварительно...
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