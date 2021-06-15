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В Минске на улице Я. Коласа случилась авария с участием трамвая и четырех авто

15.06.2021 12:37 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Невнимательность на дороге стала причиной ДТП на столичной улице Якуба Коласа - накануне там случилась авария с участием трамвая и четырех авто. Предварительно установлено, что 62-летний водитель за рулем Volkswagen отвлекся во время движения и врезался в Mazda, которая остановилась на красный свет. От удара кроссовер столкнулся с трамваем и впереди стоящим Opel. А тот по инерции врезался еще в один Volkswagen. В аварии пострадавших нет. 


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Теги: Минск
 
 
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Невнимательность на дороге стала причиной ДТП на столичной улице Якуба Коласа - накануне там случилась авария с участием трамвая и четырех авто. Предварительно...
 
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