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"Ивацевичдрев" планирует нарастить производство ДСП и мебели

18.06.2021 20:40 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июня, Ивацевичи /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Ивацевичдрев" планирует нарастить производство древесно-стружечных плит и мебели. Такая информация озвучена сегодня во время рабочей поездки премьер-министра Романа Головченко в Ивацевичский район, передает корреспондент БЕЛТА.

Предприятие специализируется на выпуске древесно-стружечных плит. Ожидается, что за 2021 год объем их производства превысит на 45% изначальную проектную мощность завода. Большинство поставок идет на белорусский рынок: ДСП пользуется повышенным спросом в мебельной отрасли. Также плиты экспортируют в страны ближнего и дальнего зарубежья. "Второй наш продукт - мебель, для производства которой используем собственные древесно-стружечные плиты. В этом году планируем увеличить объемы производства в три раза по сравнению с 2020-м. Мы на этом не останавливаемся. У нас есть достаточно площадей, которые в дальнейшем могут быть задействованы для производства мебели", - рассказал генеральный директор "Ивацевичдрева" Александр Ильницкий.

"Ивацевичдрев" планирует нарастить производство ДСП и мебели

Роман Головченко ознакомился с производством ДСП и мебели. Он отметил эффективность работы завода. "Спрос очень большой на продукцию. Рынок растет, объемов уже сейчас не хватает, несмотря на то, что это достаточно мощное производство. Надо его увеличивать, - отметил премьер-министр. - Даже с увеличенными объемами мы будем способны потребить всю продукцию внутри страны. Это сейчас узкое место. Сегодня решали, как можно наиболее быстро реализовать инвестиционный проект и запустить новое производство на площадях "Ивацевичдрева".

Еще одной темой разговора стала тема создания холдинга, во главе которого будет "Ивацевичдрев". Стратегия его развития должна быть представлена к 1 ноября. "Предлагается сосредоточиться на том, чтобы управляющая компания главным образом занималась внедрением современных методов и технологий управленческого учета. Акцентировать внимание на том, чтобы предприятия не теряли деньги, например, на недостатках в учете материалов, в работе с клиентами. В сбыте и продажах оставить большую долю самостоятельности и замкнуть на себя только централизацию тех больших объемов сырья, которое потребляется всеми предприятиями холдинга", - заметил Роман Головченко. Он добавил, что подходы пока дискуссионные. Выработка стратегии продолжится.

"Ивацевичдрев" - одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий концерна "Беллесбумпром". На предприятии организован полный цикл производства: от лесозаготовок, транспортировки, первичной разделки сырья до выпуска готовых изделий. Производство завода безотходное.

В 2022 году "Ивацевичдрев" отметит столетие.-0-

"Ивацевичдрев" планирует нарастить производство ДСП и мебели
"Ивацевичдрев" планирует нарастить производство ДСП и мебели
"Ивацевичдрев" планирует нарастить производство ДСП и мебели
"Ивацевичдрев" планирует нарастить производство ДСП и мебели
"Ивацевичдрев" планирует нарастить производство ДСП и мебели
ОАО "Ивацевичдрев"
ОАО "Ивацевичдрев"
"Ивацевичдрев" планирует нарастить производство ДСП и мебели
"Ивацевичдрев" планирует нарастить производство ДСП и мебели
"Ивацевичдрев" планирует нарастить производство ДСП и мебели
"Ивацевичдрев" планирует нарастить производство ДСП и мебели

Фото Вадима Якубёнка

 
 
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16 июня, Ивацевичи /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Ивацевичдрев" планирует нарастить производство древесно-стружечных плит и мебели. Такая информация озвучена сегодня во время...
 
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