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"Фотовеломарафон" пройдет 26-27 июня в Минске
18.06.2021 20:57 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. X сезон "Фотовеломарафона" пройдет 26 и 27 июня в БГУ. Мероприятие объединит всех любителей велопрогулок и фотосъемок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.
К участию приглашаются все желающие студенты БГУ, имеющие велосипед, скейт, самокат, ролики, фотоаппарат или телефон. Для участия требуется предварительная регистрация. Она открыта до 25 июня включительно.
В нынешнем сезоне для марафонцев разработаны 52 остановочных пункта в Минске. В любое удобное время в один из указанных дней участник определяет для себя маршрут, знакомится с его достопримечательностями, выполняет фотозадание. Конкурсантам необходимо будет сделать снимки в различных жанрах. Это могут быть портретная, уличная, пейзажная, предметная фотографии. Главный критерий оценки работ - креативный подход.
Победителей наградят памятными призами.
Организуют мероприятие управление воспитательной работы с молодежью и Студенческий союз БГУ.-0-
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К участию приглашаются все желающие студенты БГУ, имеющие велосипед, скейт, самокат, ролики, фотоаппарат или телефон. Для участия требуется предварительная...
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