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Из-за ремонта дороги на ул.Орловской в Минске ночью будет ограничиваться движение

18.06.2021 20:57 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за ремонта дороги на улице Орловской в Минске ночью будет ограничено движение транспорта. Такую информацию в своем Telegram-канале резместило УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Движение на данном участке будет ограничиваться с 18 по 21 июня.

Кроме этого, днем 19 и 20 июня вводится поэтапное закрытие движения на съездах и подъемах развязки улица Орловская - проспект Победителей.

Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к ремонту. Во избежание заторов водителям необходимо заранее выбирать маршрут с учетом указанной информации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Кроме этого, днем 19 и 20 июня вводится поэтапное закрытие движения на съездах и подъемах развязки улица Орловская - проспект Победителей.
 
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