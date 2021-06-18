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Из-за ремонта дороги на ул.Орловской в Минске ночью будет ограничиваться движение
18.06.2021 20:57 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за ремонта дороги на улице Орловской в Минске ночью будет ограничено движение транспорта. Такую информацию в своем Telegram-канале резместило УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
Движение на данном участке будет ограничиваться с 18 по 21 июня.
Кроме этого, днем 19 и 20 июня вводится поэтапное закрытие движения на съездах и подъемах развязки улица Орловская - проспект Победителей.
Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к ремонту. Во избежание заторов водителям необходимо заранее выбирать маршрут с учетом указанной информации.-0-
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Кроме этого, днем 19 и 20 июня вводится поэтапное закрытие движения на съездах и подъемах развязки улица Орловская - проспект Победителей.
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