Источник материала: БелТА

18 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Региональный этап сельскохозяйственного проекта "Властелин села" прошел сегодня в агрогородке Радомля Чаусского района. Его участниками стали 11 семей, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Могилевского обкома БРСМ Владимир Павловский.

Как отметил Владимир Павловский, для конкурса искали активные семьи с детьми, проживающие в сельской местности. "Обязательное условие для участия в проекте - жить в деревне, держать личное подсобное хозяйство.

"Властелин села" для нас не просто проект, а добрая традиция: мы знакомимся с молодыми семьями нашей Могилевской области. В последующем победители будут участвовать в республиканском этапе, который пройдет на празднике "Александрия собирает друзей" в Шкловском районе. Хочется, чтобы тот драйв, который у них присутствует на конкурсе, они смогли пронести по жизни", - отметил Владимир Павловский.

Семьи соревновались в семи конкурсах: выступали в творческих состязаниях, демонстрировали силу и скорость в распиловке дров, запрягали и распрягали лошадь, мужчины на скорость пеленали детей, а женщины - забивали гвозди. Каждая семья оформила свое подворье: украшенный тематический угол и угощения. Семья Виктории и Алексея Стельмах на суд жюри приготовила много рыбных блюд: пока мама в декрете, отец семейства работает в рыбхозе "Свислочь". "Приготовили рыбу копченую, селедочку в духовке с овощами, даже уху. Но удивлять хотим не едой, а харизмой. Готовились к празднику неделю. Папа вспоминал, как пеленать детей, а то уже успел подзабыть", - поделилась Виктория Стельмах.

По итогам областного этапа в финале "Властелина села" Могилевщину представит семья Погодиных из Круглянского района. Мама Кристина Погодина сейчас в декретном отпуске, ее супруг Владимир работает механизатором. Вместе они воспитывают четырех детей. "Выросли и живем в деревне, поэтому к труду привыкли. Тяжелее было уговорить папу участвовать. Здесь сработала моя женская хитрость. Сперва он был настроен пессимистично, но после победы воспрянул духом. Девчонки очень рады: хотели поехать в Александрию", - поделилась Кристина Погодина.-0-