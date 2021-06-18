Юг Гомельской области перспективен по открытию новых месторождений и добыче нефти - Ляхов

Источник материала: БелТА

18 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Южная зона Гомельской области перспективна по открытию новых месторождений и добыче нефти. Об этом проинформировал генеральный директор ПО "Белоруснефть", член Совета Республики Александр Ляхов в Хойниках на совещании по обсуждению проекта Программы развития отдельных районов Гомельской области, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Ляхова, разработана и обеспечена проектной документацией и финансированием программа развития предприятия на пять лет - с 2021-го по 2025 год. "В этом году на территории Хойникского, Лельчицкого и Ельского районов мы проводим геологоразведочные работы. В Хойникском ведется строительство скважин, планируем освоить Br41 млн. Всего на пятилетку планируется освоить Br250 млн. Это порядка 5 тыс. кв.км съемки и около 20 скважин, которые должны быть построены на территории этих районов. Пока же акцент делаем на Хойникском районе, где уже открыты месторождения нефти и газа. Считаю, что эти работы ведутся весьма успешно, ожидается положительный результат", - рассказал он.

В будущем геологоразведочные работы должны привести к открытию новых месторождений нефти и газа. "После Хойникского района у нас в планах территория Ельского района. Постепенно мы охватим бурением пять районов южной зоны Гомельской области. По предварительным подсчетам, даже первые капитальные вложения имеют хороший старт для окупаемости", - отметил Александр Ляхов.

В "Белоруснефти" планируют продолжить эти работы и в 2025-2030 годах. Уже на данном этапе по Хойникскому району специалисты прогнозируют успех проектов и экономическую выгоду. "Если геологоразведка подтвердится и на территории других четырех районов, то видим дальнейшее в 2025-2030 годах наращивание не только гелогоразведочных работ, но и эксплуатационного бурения с добычей нефти", - отметил сенатор. В дальнейшем есть намерение увеличивать добычу, как результат - окупаемость инвестиций, высокая добавленная стоимость и для государства, и для предприятия, а также налоговые отчисления по ресурсным налогам, которые будут поступать в бюджеты районов.

"Мы верим в это направление. Программа обеспечена проектной документацией и финансированием. Все намеченное выполним", - подчеркнул руководитель. В зависимости от качества добываемых углеводородов сырье будут направлять на Мозырский нефтеперерабатывающий завод или в Речицу. На перспективу планируется строительство установки подготовки нефти. Территориально место для нее не определено. Не исключено, что это может быть Ельский район. Предварительно есть наработки и по строительству трубопровода к Мозырскому НПЗ.

Также Андрей Ляхов затронул тему развития возобновляемых источников энергии.

Перспективы возрождения чернобыльских районов определяли сегодня на совещании по проекту Программы развития отдельных районов Гомельской области, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. В обсуждении приняли участие заместитель премьер-министра Юрий Назаров, председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, представители министерств и ведомств.-0-