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Делегация российских журналистов в день 80-летия начала войны посетит Брест

18.06.2021 20:57 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Делегация российских журналистов в день 80-летия начала войны посетит Брест и мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

"В период с 20 по 22 июня в Бресте пройдет пресс-тур для представителей российских, белорусских и союзных СМИ. Мероприятие приурочено к трагическому событию - 80-летию начала Великой Отечественной войны", - сказали в Постоянном комитете.

Программой пресс-тура запланированы встречи журналистов с ветеранами и лидерами молодежных патриотических организаций, посещение знаковых объектов на территории Бреста и Брестской области, исторически связанных с событиями июня 1941 года. Отдельным пунктом программы станет ознакомление с сооружениями и новыми экспозициями мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", реконструкция, реставрация и музеефикация которых осуществлялись за счет средств бюджета Союзного государства, а также посещение 11-й пограничной заставы Брестской пограничной группы им. А.Кижеватова.

"Отдавая дань памяти защитникам Отечества, 21 июня представители российских, белорусских и союзных медиа вместе с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым примут участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню в Брестской крепости, - отметили в Посткоме. - После этого состоится презентация новой книги, изданной Постоянным комитетом Союзного государства к 80-летию трагической даты начала Великой Отечественной войны. Фотоальбом рассказывает об экспозициях мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и Музея Победы на Поклонной горе (Москва)".

После презентации российские и белорусские журналисты примут участие в работе круглого стола на тему "Великая Отечественная война: вопросы сохранения исторической памяти". К участию в мероприятии приглашены представители экспертного сообщества России и Беларуси. Также запланирована дискуссия о роли журналистов в вопросах сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации истории.

"В ночь на 22 июня делегация представителей российских и союзных СМИ примет участие в акции Памяти, посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны и Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. По завершению митинга-реквиема журналисты станут свидетелями военно-исторической реконструкции обороны Брестской крепости. Местом проведения мероприятия уже не первый год становится территория Кобринского укрепления, в капонире которого на 32-й день войны тяжело раненный майор Гаврилов принял свой последний бой с врагом. В постановке будет задействовано более 500 реконструкторов, а также пиротехника, артиллерийское орудие, конные разъезды пограничников, мотоциклы, легковые и грузовые автомобили", - добавили в Постоянном комитете.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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В период с 20 по 22 июня в Бресте пройдет пресс-тур для представителей российских, белорусских и союзных СМИ. Мероприятие приурочено к трагическому событию - 80-летию...
 
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