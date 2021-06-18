Благодаря заслугам наших медиков белорусскую медицину знают и уважают в мире - Заяц

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18 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Благодаря заслугам наших медиков белорусскую медицину знают и уважают в мире. Таким мнением с журналистами поделился председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время торжественного мероприятия, посвященного Дню медицинских работников, во Дворце культуры области в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня прозвучат слова благодарности нашим медикам за неутомимый труд, истинное гражданское мужество и героизм в спасении жизней людей. Особенно ярко это проявилось в последнее время: начиная с марта 2020 года и до сегодняшнего дня эти люди находятся на передовой. Медики сделали нашу медицину узнаваемой. Мы блестяще справляемся с пандемией. Благодаря профессионализму наших медиков, сегодня решаются очень многие вопросы, которые до сих пор были неразрешимы, - отметил Леонид Заяц. - И главное, сфере здравоохранения глава нашего государства уделяет огромное значение. Благодаря модернизации существующей базы, огромному вкладу в развитие медицины, сегодня отрасль здравоохранения вышла на передовой уровень. Мы признательны нашим медикам за их труд и от всей души благодарим. За их работу, теплую душу, большое сердце и за то, что они показали нам, как нужно выполнять свой долг: с честью, достоинством и оставаясь преданными своей стране".





Поздравить могилевских медиков приехал заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк. "Пандемия показала, что мы умеем работать, можем работать и можем хорошо работать. То, что сделали наши медики за это время, можно назвать настоящим подвигом. Мы выражаем им большое уважение и благодарность за их работу, - отметил замминистра. - Хочется сказать слова благодарности руководству области: активно идет строительство новых медицинских учреждений. Министерство здравоохранения помогает оснащать эти объекты современным медицинским оборудованием. Сегодня мы открыли кабинет компьютерной томографии в диагностическом центре и ангиографический кабинет в областной клинической больнице. Это выводит область на другой уровень, повышает планку оказания медицинских услуг. Кардиохирургический корпус вводится в этом году. Сейчас идет оснащение современным оборудованием - создаем гибридную операционную, где будет совмещен ангиограф с другим оборудованием в операционной. Все это дает возможность и развиваться врачам, и оказывать помощь людям совсем на другом уровне".

В Могилевской области сеть здравоохранения включает 545 организаций здравоохранения и позволяет обеспечить доступность медицинской помощи как в амбулаторных, так и в стационарных условиях каждому пациенту независимо от его места жительства.





В Могилеве начато строительство кардиохирургического корпуса Могилевской областной клинической больницы, радиологического корпуса №3 Могилевского областного онкологического диспансера. Также планируется строительство инфекционного корпуса могилевской больницы №1, поликлинического отделения для обслуживания взрослого и детского населения Кричевской ЦРБ, реконструкция здания могилевской поликлиники №3 под детскую поликлинику.

В этом году продолжится обновление материально-технической базы организаций здравоохранения области: планируется закупка эндоскопического и стерилизационного оборудования, автомобилей скорой медицинской помощи и медицинской помощи, аппаратов ультразвуковой диагностики и другого медицинского оборудования.

По словам Леонида Зайца, в последние годы сфера здравоохранения Могилевской области сделала серьезный шаг вперед.

"Сфера здравоохранения - абсолютный приоритет в социальной политике белорусского государства. Благодаря поддержке нашего Президента Александра Лукашенко в Могилевской области, как и во всей стране, выстроена современная высокотехнологичная система. Органы власти и дальше будут делать все, чтобы медицинские учреждения имели современный облик, были оборудованы хорошей техникой и аппаратурой, располагали подготовленными кадрами, - подчеркнул Леонид Заяц. - Мы гордимся достижениями нашей медицины: уникальными операциями хирургов, профессионализмом и добросовестным отношением к делу профильных специалистов - врачей, фельдшеров, медицинских сестер, фармацевтов и младшего персонала, высокой оценкой качества нашей медицины за рубежом. Белорусское здравоохранение сегодня по праву называют одним из лучших в мире".

На сцене областного Дворца культуры прошло награждение медицинских работников области, продолжилось мероприятие праздничным концертом.-0-













Фото "Могилевские ведомости"