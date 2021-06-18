﻿ Обновленную аллею героев открыли вблизи Брестской крепости. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Обновленную аллею героев открыли вблизи Брестской крепости

18.06.2021 20:58 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

18 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Обновленную мемориальную аллею "Их именами названы улицы Бреста" открыли сегодня в областном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

Вблизи мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" на ул.Зубачева установлено 13 стел из красного и черного гранита с подсветкой в темное время суток. На них размещено 24 бронзовых барельефа участников первых боев под Брестом летом 1941-го и его освободителей в июле 1944-го, подпольщиков и партизан, деятелей революционного движения в Западной Беларуси, чьи имена увековечены в названиях улиц города.

На стелах можно увидеть изображения Веры Хоружей, Дмитрия Карбышева, Ефима Фомина, Андрея Кижеватова, Алексея Наганова, Петра Гаврилова, Ивана Акимочкина, Сергея Сикорского, Петра Машерова. В числе новых - барельеф первого Героя Беларуси Владимира Карвата.

Обновленную аллею героев открыли вблизи Брестской крепости

Аллея, посвященная памяти героев, была открыта в 1971 году к 30-летию обороны Брестской крепости в год открытия мемориального комплекса. Раньше она размещалась на пр.Машерова по дороге в крепость. Несколько лет назад, когда расширяли магистраль, стелы демонтировали и реконструировали. В восстановлении аллеи приняли участие организации города. Специалисты КУП "Брестское спецпредприятие" постарались завершить сдачу объекта к знаковой дате - 22 июня.

"Общая стоимость работ составила более Br160 тыс. Половину этой суммы покрыл бюджет, остальную часть - предприятия города. Ни одна организация не отказалась от участия в проекте, - отметил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. - В перспективе есть возможность для расширения аллеи и установки здесь новых стел с барельефами знаменитых соотечественников".

Обновленную аллею героев открыли вблизи Брестской крепости
Александр Рогачук

Уже во время церемонии открытия представители молодежного парламента Бреста попросили закрепить за ними памятную аллею в качестве подшефного объекта. "У нас есть комиссия по благоустройству. Мы хотели бы следить за порядком на этой территории, проводить здесь субботники по благоустройству", - объяснила просьбу председатель парламента Ольга Рак.

В мероприятии приняли участие представители руководства города, ветераны, кадеты, молодежь.-0-

Обновленную аллею героев открыли вблизи Брестской крепости

Обновленную аллею героев открыли вблизи Брестской крепости

Обновленную аллею героев открыли вблизи Брестской крепости

Обновленную аллею героев открыли вблизи Брестской крепости

Обновленную аллею героев открыли вблизи Брестской крепости

Обновленную аллею героев открыли вблизи Брестской крепости

Обновленную аллею героев открыли вблизи Брестской крепости

Обновленную аллею героев открыли вблизи Брестской крепости

Фото Вадима Якубёнка

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На стелах можно увидеть изображения Веры Хоружей, Дмитрия Карбышева, Ефима Фомина, Андрея Кижеватова, Алексея Наганова, Петра Гаврилова, Ивана Акимочкина, Сергея...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Программа возрождения чернобыльских районов должна предусматривать комплексное развитие - Назаров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by