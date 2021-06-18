Обновленную аллею героев открыли вблизи Брестской крепости

Источник материала: БелТА

18 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Обновленную мемориальную аллею "Их именами названы улицы Бреста" открыли сегодня в областном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

Вблизи мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" на ул.Зубачева установлено 13 стел из красного и черного гранита с подсветкой в темное время суток. На них размещено 24 бронзовых барельефа участников первых боев под Брестом летом 1941-го и его освободителей в июле 1944-го, подпольщиков и партизан, деятелей революционного движения в Западной Беларуси, чьи имена увековечены в названиях улиц города.

На стелах можно увидеть изображения Веры Хоружей, Дмитрия Карбышева, Ефима Фомина, Андрея Кижеватова, Алексея Наганова, Петра Гаврилова, Ивана Акимочкина, Сергея Сикорского, Петра Машерова. В числе новых - барельеф первого Героя Беларуси Владимира Карвата.





Аллея, посвященная памяти героев, была открыта в 1971 году к 30-летию обороны Брестской крепости в год открытия мемориального комплекса. Раньше она размещалась на пр.Машерова по дороге в крепость. Несколько лет назад, когда расширяли магистраль, стелы демонтировали и реконструировали. В восстановлении аллеи приняли участие организации города. Специалисты КУП "Брестское спецпредприятие" постарались завершить сдачу объекта к знаковой дате - 22 июня.

"Общая стоимость работ составила более Br160 тыс. Половину этой суммы покрыл бюджет, остальную часть - предприятия города. Ни одна организация не отказалась от участия в проекте, - отметил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. - В перспективе есть возможность для расширения аллеи и установки здесь новых стел с барельефами знаменитых соотечественников".





Александр Рогачук

Уже во время церемонии открытия представители молодежного парламента Бреста попросили закрепить за ними памятную аллею в качестве подшефного объекта. "У нас есть комиссия по благоустройству. Мы хотели бы следить за порядком на этой территории, проводить здесь субботники по благоустройству", - объяснила просьбу председатель парламента Ольга Рак.

В мероприятии приняли участие представители руководства города, ветераны, кадеты, молодежь.-0-

































Фото Вадима Якубёнка